André Lara Resende é convidado a assumir Ministério do Planejamento de Lula

247 - O economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, foi convidado pelo presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para assumir o comando do ministério do Planejamento, que será recriado no terceiro governo do petista. De acordo com o jornal Valor Econômico, “ a expectativa é de que ele responda ainda hoje se aceitará ou não a pasta”.

Resende integrou a equipe de transição de governo na área econômica e é próximo ao futuro vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Além de ser um dos formuladores do Plano Real, André Lara Resende também presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

“Apesar da ligação histórica com o PSDB, nos últimos anos expôs posicionamentos críticos à linha mais ortodoxa da teoria econômica, como o funcionamento da política monetária. O economista também é contra o teto de gastos”, ressalta a reportagem.

