Randolfe pedirá ao STF que investigue Bolsonaro por interferir na investigação de Milton Ribeiro

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou nesta sexta-feira (24) que pedirá ao Supremo Tribunal Federal (STF) investigação contra Jair Bolsonaro (PL) por ter avisado ao ex-ministro da Educação Milton Ribeiro sobre uma investigação da Polícia Federal sobre tráfico de influência e corrupção no MEC.

"Vamos pedir ao STF a abertura de inquérito por violação de sigilo e obstrução de justiça! Bolsonaro não esculhambará a Polícia Federal e as leis impunemente!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu ao Judiciário que a investigação sobre Milton Ribeiro seja enviada para o Supremo Tribunal Federal (STF) porque há indícios da interferência de Bolsonaro na investigação. O juiz Renato Boreli, da 15ª Vara de Justiça Federal de Brasília, atendeu ao pedido do MPF. No Supremo, a relatora será a ministra Cármen Lúcia.

A PF iniciou as investigações após a divulgação de um áudio, em março, quando Ribeiro afirmou que, a pedido de Bolsonaro, liberava dinheiro do MEC por indicação de dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos.

O MPF informou nessa quinta-feira (23) que o ex-assessor do MEC Luciano de Freitas Musse, preso nessa quarta, recebeu R$ 20 mil a pedido do pastor Arilton Moura, para intermediar um encontro de Milton Ribeiro com prefeitos.

O advogado Daniel Bialski, que defende Ribeiro, confirmou na quarta-feira (22) a existência de um depósito na conta da mulher do ex-titular do MEC no valor de R$ 50 mil feito por um parente de Arilton Moura. De acordo com o defensor, o depósito seria referente a um pagamento de um carro que estaria em nome da mulher de Ribeiro.

June 24, 2022

