Advogado de Milton Ribeiro diz que ex-ministro recebeu R$ 50 mil na conta da mulher por venda de carro a parente de pastor

247 - O advogado Daniel Bialski, que defende o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro confirmou nesta quarta-feira (22) a existência de um depósito na conta da mulher do ex-titular do MEC no valor de R$ 50 mil feita por um parente de Arilton Moura, um dos pastores presos nesta quarta na operação, junto com Ribeiro. De acordo com o advogado, o depósito seria referente a um pagamento de um carro que estaria em nome da mulher de Milton Ribeiro. A informação foi publicada pelo blog de Andréia Sadi, no portal G1.

"Tem um depósito de 50 mil reais de um parente do Arilton na conta da mulher do Milton Ribeiro, pois ela queria vender um carro e um parente do Arilton queria comprar. Por isso, o depósito foi na conta dela, pois o carro estava no nome dela", disse Daniel Bialski, advogado de Milton Ribeiro.

O defensor afirmou ter informações iniciais de que o depósito teria sido identificado pela Controladoria-Geral da União (CGU), mas ele não soube detalhar quando foi a transação do carro.

A PF iniciou as investigações após Ribeiro afirmar no semestre passado que, a pedido de Bolsonaro, liberava dinheiro do MEC por indicação de dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos.

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) afirmaram que o Senado conseguiu assinaturas para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar o MEC.

