Wellington Dias: 'PEC da Transição terá responsabilidade com as contas públicas'

"É com o crescimento do país que a gente inclusive melhora as contas públicas", afirmou o coordenador da área de orçamento do gabinete de transição

247 - O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), responsável pela coordenação na área de orçamento do gabinete de transição, afirmou nesta sexta-feira (11) que as negociações da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Transição estão sendo feitas "com muita responsabilidade" no controle das contas públicas. Com a PEC da Transição, o dinheiro do Bolsa Família vai ficar fora da regra do teto de gastos, o que deve somar R$ 175 bilhões. O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer deixar o valor em R$ 600. Ainda não está definido por quanto tempo o programa não estará dentro do teto de gastos.

"Nós acreditamos que nesse formato vamos voltar a garantir condições de crescimento do país. É com o crescimento do país que a gente inclusive melhora as contas públicas", disse ele, que esteve reunido com o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento. As declarações foram publicadas pelo jornal O Globo.

De acordo com Dias, o atraso na apresentação do texto, que ficará para a próxima quarta-feira (16), aconteceu porque lideranças do Senado e Câmara enviaram sugestões de ajustes ao projeto. O principal ponto é a duração da retirada do Bolsa Família do teto de gastos.

"Um dos pontos que ainda precisa de entendimento é esse: é possível ter uma excepcionalidade que seja enquanto o Brasil tiver um programa social como o Auxílio Brasil ou Bolsa Família ou se tem uma fixação de um prazo de quatro anos", afirmou Dias.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), reforçaram nessa quinta-feira (10) que o governo vai conciliar responsabilidade fiscal e direitos sociais.

O petista fez críticas à reação do mercado após o anúncio de novos nomes para o gabinete de transição.

