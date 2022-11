Gleisi: 'posicionamento de Lula foi defendido por 100% dos eleitores que votaram para presidente'

Em entrevista à TV 247, a presidente do PT defendeu R$ 600 do Bolsa Família e disse que o mercado sabe a responsabilidade que Lula tem com o País edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, criticou nesta sexta-feira (11) a turbulência provocada no mercado financeiro e atribuída às declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre o orçamento de 2023.

Em entrevista à TV 247, Gleisi disse que o governo Lula não abre mão dos R$ 600 para o Bolsa Família e aumento real do salário mínimo, que foram prometidas também por Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. “O posicionamento do presidente Lula é muito claro e foi defendido por 100% dos eleitores que votaram para presidente da República. Validaram essa proposta. Mercado tem que se acalmar”, afirmou Gleisi durante participação no programa Boa Noite 247. “Mercado sabe a responsabilidade que nós temos com o País”

“A sensibilidade do mercado me espanta. Eles já nos conhecem, sabem o que nós fizemos, conhecem a gestão do presidente Lula em termos da responsabilidade fiscal. Mas sobretudo porque presenciaram uma campanha, cujo centro foi o social: salvar o povo brasileiro da fome, do desemprego e do retrocesso que nós estamos vivendo”, acrescentou a presidente do PT.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.