China oferece ajuda aos estados do Nordeste contra o coronavírus

No pedido, feito em nome do Consórcio Nordeste, os governadores pedem a colaboração do governo chinês por meio do envio de "materiais médicos, de insumos e de equipamentos”. Embaixador Yang Wanming disse que a China irá se esforçar para atender ao pedido de auxílio edit

247 - Após os governadores nordestinos pedirem apoio da China para combater a pandemia do coronavínus na Região, o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, disse que o país asiático irá “se esforçar” para atender a solicitação. No pedido de ajuda à China, feito por meio de um ofício assinado pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT), em nome do Consórcio Nordeste, os governadores pedem a colaboração do governo chinês “por meio do envio de materiais médicos, de insumos e de equipamentos”.

“Sr. governador, já recebemos a sua mensagem. Vamos esforçar por isso", postou Wanming nas redes sociais. O pedido do Consórcio Nordeste e a resposta do embaixador acontecem em meio à uma crise diplomática criada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) que acusou a China de ser a responsável pela pandemia mundial relacionada ao novo coronavírus.

A China respondeu duramente a acusação e exigiu uma retratação pública por parte do parlamentar. Pouco depois o chanceler Ernesto Araújo emitiu uma nota endossando o ataque de Eduardo Bolsonaro onde afirmou ser “inaceitável” que o embaixador da China compartilhe mensagem ofensiva ao chefe de Estado e aos seus eleitores”, em referência uma postagem feita por Wanming citava o clã Bolsonaro de ser o “grande veneno deste país”.