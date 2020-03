Ernesto Araújo compra a guerra de Eduardo Bolsonaro contra a China e coloca em risco a economia brasileira

Submisso aos interesses de Donald Trump, o chanceler Ernesto Araújo seguiu o exemplo de Eduardo Bolsonaro e atacou o país que mais importa e mais investe no Brasil; com isso, ele contribui para a destruição completa da economia brasileira, que deve cair 10% no segundo trimestre deste ano edit

247 - Um dia depois do ataque feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à China, culpada por ele pela disseminação do coronavírus no mundo, por ser uma “ditadura”, o chanceler do governo Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo, comprou a briga do filho do presidente.

O ataque de Eduardo foi repreendido pelo embaixador da China no Brasil, que exigiu um pedido de desculpas do governo brasileiro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu desculpas em nome do País pela declaração absurda do deputado.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, Araújo diz ser “inaceitável” que o embaixador da China compartilhe mensagem ofensiva ao chefe de Estado e aos seus eleitores. Diz ainda que a opinião de Eduardo não corresponde à opinião do governo brasileiro, mas ressalva que seu posicionamento não atacou o chefe de Estado chinês.

Com a nota, o ministro das Relações Exteriores contribui para a destruição completa da economia brasileira, que deve cair 10% no segundo trimestre deste ano.

