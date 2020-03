Crise diplomática criada por Eduardo Bolsonaro só deverá ter fim após parlamentar se retratar publicamente

A crise diplomática criada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que acusou a China de ser a responsável pela pandemia do novo coronavírus, só deverá chegar ao fim após o parlamentar se retratar publicamente do ataque. Embaixador do Brasil no país asiático, Paulo Estivallet, deverá ser convcado pelo governo chinês para prestar explicações edit

247 - Apesar de Jair Bolsonaro afirmar que o Brasil tem “zero problema” com a China, o país, que foi acusado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) de ser o responsável pela pandemia do novo coronavírus, só deverá colocar um fim na crise diplomática após o parlamentar se retratar publicamente perante ao povo chinês.

Além das agressões feitas por Eduardo, Pequim também teria se irritado com o chanceler Ernesto Araújo, que emitiu uma nota defendendo o parlamentar e reclamando de um retuite do embaixador Yang Wanming que citava o clã Bolsonaro como sendo o “grande veneno deste país”. Segundo reportagem do jornal O Globo, governo da China avalia convocar o embaixador do Brasil no país asiático, Paulo Estivallet, para consulta.