Empresário que alugou casa de Elba em Trancoso pede desculpas e diz que festa para 400 cresceu pelo ‘boca a boca’

247 - O empresário Guilherme Souza, que alugou a casa da cantora Elba Ramalho em Trancoso, na Bahia, para dar uma festa de Réveillon para 400 pessoas durante a pandemia, pediu desculpas à cantora e disse que acatará seu pedido para rescindir o contrato, que duraria até 6 de janeiro.

A casa fica localizada na Praia dos Nativos. Segundo reportagens na imprensa , o grupo de São Paulo que alugou a casa estaria vendendo ingressos para os convidados. A cantora ameaçou processar os organizadores .

Leia a declaração do empresário, dada ao site Alô Alô Bahia : “Eu, empresário Guilherme Souza, locatário do período do Réveillon da Casa de Elba Ramalho, venho pedir desculpas à cantora. Era um encontro apenas para os hóspedes da casa, mas infelizmente – com o boca a boca - tomou proporções inaceitáveis. Peço desculpas não só à Elba, mas à toda comunidade de Trancoso, e não voltará a acontecer. Inclusive, diante do ocorrido, estou acatando o pedido da Elba para a rescisão do contrato de locação”, finalizou.

