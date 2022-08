Lula vence Bolsonaro com folga no Nordeste e Sudeste, dois maiores colégios eleitorais do país

O ex-presidente tem 65% dos votos no Nordeste, região que tem 27% dos brasileiros. No Sudeste, o petista alcança mais de 50% edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, publicada nesta quinta-feira (18), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua com larga vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste, com um placar de 65% a 25%. A região tem 27% dos brasileiros.

No Sudeste, o petista vence o candidato do PL por 52% a 37% e no Sul por 47% a 45%. Bolsonaro está numericamente à frente: no Centro-Oeste (48% a 46%) e no Norte (48% a 47%).

>>> Datafolha aponta vitória de Lula no primeiro turno com 51% dos votos válidos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente ganha de Bolsonaro por 64% a 27% entre quem tem rendimento familiar mensal de até dois salários mínimos. Entre as pessoas com ganhos acima de dez salários, Lula vence por 49% e 47%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O petista ficou atrás de Bolsonario nos grupos intermediários. Entre dois a cinco salários, Bolsonaro conseguiu 47% e o rival, 45%. Entre cinco e dez salários, o atual ocupante do Planalto teve 52%, contra 38% de Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Datafolha: Lula tem mais de 15 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro no segundo turno

Foram entrevistados 5.744 eleitores em 281 cidades de terça (16), data do começo da campanha de rua, e esta quinta (18).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.