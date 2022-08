Datafolha: Lula tem mais de 15 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro no segundo turno

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (18), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 54% dos votos contra 37% de Jair Bolsonaro (PL) em um segundo turno. No levantamento anterior, em julho, o petista alcançava 55% e o oponente, 35%.

Mesmo fazendo simulações de segundo turno, a pesquisa mostrou que Lula venceria no primeiro turno.

Foram entrevistados 5.744 eleitores em 281 cidades de terça (16), data do começo da campanha de rua, e esta quinta (18). A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404/2022.

