Secretário de Turismo de Maceió, que defendeu manifestação nazista, será expulso do PDT

247 - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, informou nesta sexta-feira (18) que o secretário de Turismo da cidade de Maceió, Ricardo Santa Ritta, irá ser expulso da sigla após defender o uso da suástica como “liberdade de expressão”.

"Anunciamos que o secretário de Turismo de Maceió, Ricardo Santa Ritta, será expulso do PDT. A executiva de Alagoas está agora reunida e vai publicar esta decisão”, disse Lupi.

O prefeito de Maceió, João Henrique Holanda Caldas (PSB), anunciou também que irá demitir o secretário da pasta.

Entenda o caso

Ricardo Santa Ritta questionou em sua conta no Twitter o fato da apologia ao nazismo ser crime no Brasil.

O secretário repercutiu o caso um jovem pego com uma faixa com uma suástica nazista no braço e expulso de um shopping em Caruaru, em Pernambuco.

“Hoje descobri que usar qualquer elemento com a suástica é crime no Brasil. Pensava que a liberdade de expressão permitisse”, disse o secretário.

Ricardo Santa Ritta apagou sua conta no Twitter, mas os internautas printaram o conteúdo.

