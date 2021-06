Prefeito de Maceió demite secretário que defendeu manifestação nazista

247 - O prefeito de Maceió João Henrique Holanda Caldas (PSB), anunciou na manhã desta sexta-feira (18), através das redes sociais da prefeitura, que acaba de demitir o secretário de Turismo Ricardo Santa Ritta, após ele questionar o fato da apologia ao nazismo ser crime no Brasil.

O secretário repercutiu o caso um jovem pego com uma faixa com uma suástica nazista no braço e expulso de um shopping em Caruaru, em Pernambuco.

“Hoje descobri que usar qualquer elemento com a suástica é crime no Brasil. Pensava que a liberdade de expressão permitisse”, disse o Secretário.

Ricardo Santa Ritta apagou sua conta no Twitter, mas os internautas printaram o conteúdo.

Após a série de críticas ao secretário, a prefeitura se manifestou nas redes: “A Prefeitura de Maceió comunica o desligamento de Ricardo Santa Rita do cargo de Secretário de Turismo.”, disse o comunicado.





Nazista no shopping de Caruaru pic.twitter.com/SK6OQRUc8q — Pernambucoshitbot (@Peshitbot) June 17, 2021

Vale lembrar que fazer apologia ao nazismo é considerado crime no Brasil, conforme diz a Constituição Federal de 1988, gerando de dois até cinco anos de cadeia.

Segundo estimativas recentes baseadas em números obtidos desde a queda da União Soviética em 1991, um total de cerca de onze milhões de civis e prisioneiros de guerra foram intencionalmente mortos pelo regime nazista.

