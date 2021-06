Secretário de Turismo de Maceió se choca ao saber que usar suástica é crime: "pensava que liberdade de expressão permitisse"

Ricardo Santa Ritta, Secretário de Turismo de Maceió, postou em sua conta no Twitter o questionamento sobre a criminalização da suástica e em seguida apagou sua conta na rede social. No entanto, os internautas printaram a postagem edit

247 - Ricardo Santa Ritta, Secretário de Turismo de Maceió (AL), postou em sua conta no Twitter nesta quinta-feira (17) um questionamento sobre a criminalização da suástica, simbolo do nazismo.

“Hoje descobri que usar qualquer elemento com a suástica é crime no Brasil. Pensava que a liberdade de expressão permitisse”, disse o Secretário.

Brasil, 2021: aqui vemos o secretário de turismo de Maceió defender o uso da suástica como liberdade de expressão. pic.twitter.com/oMbAyKs27p June 18, 2021

Após a postagem viralizar, Ricardo Santa Ritta apagou sua conta no Twitter, mas os internautas printaram o conteúdo.

Nesta quinta-feira, outro episódio nazista ganhou destaque nacional. Um jovem com uma faixa com uma suástica nazista no braço foi expulso de um shopping em Caruaru, em Pernambuco, nesta quinta-feira. Clientes denunciaram para os seguranças e o nazista foi expulso do estabelecimento.

Nazista no shopping de Caruaru pic.twitter.com/SK6OQRUc8q June 17, 2021

Vale lembrar que fazer apologia ao nazismo é considerado crime no Brasil, conforme diz a Constituição Federal de 1988, gerando de dois até cinco anos de cadeia.

Segundo estimativas recentes baseadas em números obtidos desde a queda da União Soviética em 1991, um total de cerca de onze milhões de civis e prisioneiros de guerra foram intencionalmente mortos pelo regime nazista.

