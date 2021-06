Com suástica no braço, nazista é expulso de shopping em Caruaru (vídeo)

247 - Um jovem com uma faixa com uma suástica nazista no braço foi expulso de um shopping em Caruaru, em Pernambuco, nesta quinta-feira, 17. Clientes denunciaram para os seguranças e o nazista foi expulso do estabelecimento.

Vídeo nas redes sociais mostra o jovem sendo expulso e alegando: “é a minha liberdade”. O uso de símbolos nazistas é crime no Brasil e tem pena de reclusão de um a três anos e multa.

Nazista no shopping de Caruaru pic.twitter.com/SK6OQRUc8q June 17, 2021

