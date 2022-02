Sem PT, PSDB assume liderança na disputa pelo governo de Pernambuco e esquerda derrete

Pesquisa do Instituto Opinião aponta que a pré-candidata do PSDB, Raquel Lyra, lidera com 18,4%, seguida por Miguel Coelho, do União Brasil edit

Por Paulo Emílio, 247 - A primeira pesquisa eleitoral sobre a sucessão pernambucana, realizada pelo Instituto Opinião, de Campina Grande (PB), aponta que a pré-candidata do PSDB, Raquel Lyra, lidera a corrida pelo Palácio do Campo das Princesas com 18,4% da preferência do eleitorado, seguida pelo pré-candidato do União Brasil, Miguel Coelho (10,2%).

O cenário, porém, mudaria caso o PT lançasse uma candidatura própria tendo como pré-candidatos a deputada federal Marília Arraes ou o senador Humberto Costa. Se Marília fosse a candidata, ela teria 20,9% das intenções de voto, contra 14,1% da postulante tucana. Caso Humberto fosse o candidato do PT, ele teria 11,4%, atrás de Raquel Lyra (16,2%).

Ainda conforme a pesquisa, divulgada pelo Blog do Magno, no cenário em que o PT fica de fora da disputa estadual, o terceiro lugar é ocupado por Anderson Ferreira, pré-candidato do PL, que possui 6,5% das intenções de votos. Logo em seguida estão a deputada Clarissa Tércio (PSC), com 5,9%, Danilo Cabral (PSB), com 4,8%, João Arnaldo (PSOL), com 1,6% e Jones Manoel, do PCB, com 1,1%.Os votos brancos e nulos somam 26,6% e os indecisos 24,9%.

Inicialmente, o PT havia anunciado a pré-candidatura do senador Humberto Costa ao governo de Pernambuco, mas retirou o nome da disputa visando facilitar as negociações para a formação de uma federação com o PSB e do apoio do partidos à candidatura presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera a preferência do eleitorado pernambucano, segundo pesquisa Vox Populi realizada em janeiro.

O levantamento mostra que a decisão do PT de abrir mão de uma candidatura própria em nome da aliança com o PSB no Estado pode ter sido um erro, já que sem os postulantes petistas a esquerda praticamente se inviabiliza na disputa estadual. Além disso, o PSB também não fez nenhum tipo de concessão ao PT em São Paulo, estado caro à sigla, que tem Fernando Haddad (PT) como pré-candidato e que, segundo as pesquisas, lidera a sucessão paulista.

A pesquisa do Instituto Opinião Pesquisas Sociais foi patrocinada pelo Blog do Magno Martins Comunicação do Magno. O estudo ouviu 2 mil pessoas presencialmente entre os dias 17 e 20 de fevereiro em 86 municípios de todas as regiões do Estado . O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código: PE-07875/2022.

