PSB declara apoio a Lula após solução do impasse em Pernambuco

247 – O PSB lançou ontem a pré-candidatura de Danilo Cabral, ao governo de Pernambuco, num ato que serviu também para praticamente selar o apoio do partido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O prefeito do Recife, João Campos (PSB), resistente à ideia de federação e uma das vozes mais críticas ao PT no partido, deixou claro que o apoio do PSB ao ex-presidente não guarda relação com o desenrolar das negociações em torno da união formal entre as siglas", relata o jornalista João Valadares, em reportagem publicada no Valor Econômico. “Pernambuco está absolutamente unido para que juntos possamos ser o primeiro grande partido brasileiro a declarar oficialmente o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, disse Campos.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, adotou o mesmo tom. “Estaremos juntos em todo o país em torno de Lula presidente da República. Essa união aqui não vai apenas mudar Pernambuco. Vai mudar o Brasil. É Lula, é Danilo”, discursou. "O senador Humberto Costa, que retirou a pré-candidatura ao governo de Pernambuco como estratégia do PT nacional para ter carta na manga na mesa de negociação com o PSB em São Paulo e outros Estados, foi bastante festejado", aponta ainda a reportagem do Valor.

