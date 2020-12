Afastamento de Cury não é suficiente, diz Isa Penna após decisão do Cidadania

247 - A deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) afirmou nesta sexta-feira (18) que o deputado estadual Fernando Cury (Cidadania-SP) não deve apenas ser afastado do partido, e sim encerrar sua carreira política. A psolista foi assediada por Cury em sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A cena foi gravada.

"O que é necessário para um deputado que comete assédio em pleno plenário é que ele encerre a carreira política e deixe de ser deputado", disse a parlamentar ao UOL.

Nesta sexta-feira, o Cidadania informou o afastamento de Cury.

Segundo Isa Penna, porém, é uma "obrigação moral e cívica" do partido e da Alesp afastar o deputado de duas funções como parlamentar. "Nós estamos falando de assédio em pleno plenário, em plena sessão, com todas as câmeras ligadas", falou a deputada.

O conhecimento liberta. Saiba mais