Cidadania afasta Fernando Cury após caso de assédio contra Isa Penna na Alesp

O deputado ficará afastado, segundo presidente nacional do Cidadania, até a conclusão do procedimento disciplinar no âmbito partidário. Fernando Cury foi gravado apalpando os seios de Isa Penna sem o consentimento da parlamentar edit

247 - O Cidadania determinou nesta sexta-feira (18) o afastamento do deputado estadual Fernando Cury do partido. Ele foi alvo de denúncia pela deputada Isa Penna (PSOL) após assediar sexualmente a colega em plena sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A cena foi gravada.

Por meio de nota, o presidente nacional da legenda, Roberto Freire, afirmou que o parlamentar permanecerá afastado até a conclusão do procedimento disciplinar no âmbito partidário. "O Deputado Estadual Fernando Cury fica liminarmente afastado de todas as funções diretivas partidárias, em todas as instâncias, bem como de todas as funções exercidas em nome do Cidadania, inclusive junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo".

A equipe da deputada Isa Penna lançou um manifesto pedindo a cassação do mandato de Cury.

