Manifesto pede cassação de Fernando Cury por assédio sexual contra Isa Penna

247 - A equipe da deputada Isa Penna (PSOL), vitima de assédio na última quarta-feira (16) cometido pelo deputado Fernando Cury (Cidadania) em plena Assembleia Legislativa de São Paulo, lançou um manifesto pedindo a cassação do mandato do parlamentar.

“A deputada Isa Penna é conhecida por atuar em prol do combate à violência contra as mulheres e afirma que a violência de gênero que sofreu publicamente na ALESP infelizmente não é um caso excepcional, dado que ela e as deputadas Mônica Seixas e Érica Malunguinho, do mesmo partido, já foram assediadas em ocasiões anteriores”, diz um trecho do documento.

O documento ainda cita ícones da luta pelo direito das mulheres no Brasil, como Marielle Franco, Talíria Petrone e Maria do Rosário: “Quando Marielle Franco foi executada, o recado foi claro. Mulheres, em especial mulheres negras, de esquerda, com uma agenda de emancipação, serão continuamente perseguidas. E isso continua a acontecer com Talíria Petrone agora e tantas outras”, acrescenta.

O documento conclui: “Isa Penna não será intimidada e vai continuar presente em todos os espaços lutando pela vida das mulheres! Apoie a cassação do deputado Fernando Cury!”.

Leia a íntegra do manifesto aqui :

