Carlos Jordy orientou bolsonaristas golpistas, afirma PF

247 - Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) deflagrou a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, tendo o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) como um dos alvos da investigação. Segundo as apurações conduzidas pela PF, mensagens obtidas comprovam que o parlamentar teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro, informa o Metrópoles.

Os policiais realizaram buscas na Câmara dos Deputados e nos endereços ligados ao deputado no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que um membro do Congresso Nacional foi alvo de busca e apreensão no âmbito dessa operação. >>> Alvo da PF, Carlos Jordy é suspeito de bloquear estradas em atos antidemocráticos após eleições

As autoridades policiais acreditam que as mensagens trocadas pelo deputado Carlos Jordy podem ter servido como "atos preparatórios" para os eventos ocorridos em 8 de janeiro do ano passado. Segundo nota divulgada pela PF, os fatos investigados envolvem crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

Carlos Jordy se manifestou pelas redes sociais sobre os mandados de busca e apreensão em seus endereços e classificou a ação da PF como autoritarismo.

