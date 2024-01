"Totalmente arbitrário", diz Carlos Jordy após ser alvo da PF na 24ª fase da Operação Lesa Pátria

"Em momento algum no 8 de janeiro, eu incitei, falei para as pessoas que aquilo era correto", se defendeu o parlamentar edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Alvo da Polícia Federal na 24ª fase da Operação Lesa Pátria nesta quinta-feira (18), o deputado federal Carlos Jordy (PL) se manifestou pelas redes sociais sobre os mandados de busca e apreensão em seus endereços. Ele classificou a ação da PF como autoritarismo.

"Isso é a verdadeira constatação de que estamos vivendo em uma ditadura. Em momento algum no 8 de janeiro, eu incitei, falei para as pessoas que aquilo era correto, estive nos quartéis-generais quando estavam acontecendo todos aqueles acampamentos. Pelo contrário. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, anterior ou depois do 8 de janeiro. Embora as pessoas tivessem todo o direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Então é totalmente arbitrário. Não há nenhuma postagem minha, nada que possa ser colocado contra mim ou justifique essa medida autoritária de busca e apreensão", afirma o parlamentar em vídeo publicado nas redes, segundo o jornal O Globo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: