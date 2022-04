Daniel Silveira aparece na Câmara sem tornozeleira

Apoie o 247

247 - O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) apareceu na Câmara dos Deputados sem usar a tornozeleira eletrônica, nesta terça-feira (26), cinco dias após Jair Bolsonaro (PL) conceder indulto ao parlamentar, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira (20), por estimular atos pró-golpe no começo do ano passado. "Eu nem era para ter usado. Estou sem ela", disse o deputado bolsonarista, de acordo com reportagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o parlamentar continua sem monitoramento eletrônico desde o dia 17 deste mês. De acordo com a pasta, o equipamento foi desligado por falta de bateria por volta das 18h daquela data e, desde então, não voltou a funcionar. É de responsabilidade de quem usa mantê-lo carregado.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa do parlamentar se manifestar sobre o indulto. O magistrado afirmou que o perdão de Bolsonaro não afasta a inelegibilidade do petebista.

