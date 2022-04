Governo do Distrito Federal diz ao STF que a tornozeleira de Daniel Silveira está descarregada desde o dia 17

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal destacou que não é possível informar a localização do deputado com o dispositivo descarregado edit

247 - A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou nesta segunda-feira (25) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a tornozeleira eletrônica instalada no deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) está descarregada desde o último dia 17. A pasta destacou que não é possível informar a localização atual e situação do equipamento com o dispositivo descarregado. O parlamentar foi preso em fevereiro do ano passado após fazer ataques a instituições da democracia, como o STF.

Segundo o portal G1, a secretaria afirmou ao Supremo ter sido orientada por um assessor de Silveira a buscar informações com o advogado, mas não conseguiu retorno.

O despacho enviado ao Supremo apontou que "até a presente data, não é possível informar, fidedignamente, a localização atual e a real situação do equipamento, nem se houve ou não o rompimento da tornozeleira instalada, visto que a descarga completa da bateria impede a coleta de dados gerados pelo software de monitoração".

O parlamentar recebeu a tornozeleira no dia 31 de março, em Brasília (DF), após o ministro do STF Alexandre de Moraes determinar multa diária caso o deputado continuasse resistindo ao monitoramento.

