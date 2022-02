Em meio a entraves nas negociações com PT, Renato Casagrande, do PSB, receberá Moro no sábado

Após receber Ciro Gomes, o governador do Espírito Santo receberá o ex-juiz parcial. Marcos do Val, aliado de Moro, diz que "a pauta será sobre apoio político" edit

247 - O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), receberá no sábado (12) em um café da manhã o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato. Segundo o Estado de S. Paulo, o encontro acontecerá na sede do governo capixaba, em Vitória.

A reunião ocorrerá em meio às dificuldades do PSB em fechar uma aliança com o PT - e vice-versa. O encontro com Moro só deve aprofundar os entraves.

Após o senador Humberto Costa (PT-PE) retirar sua candidatura ao governo pernambucano - ele era o líder nas pesquisas eleitorais - outros estados ainda estão na disputa entre PT e PSB. O Espírito Santo é um deles, onde o PSB quer reeleger Casagrande. O senador Fabiano Contarato (PT-ES) chegou a anunciar sua pré-candidatura ao governo estadual, mas recuou em nome da aliança com o PSB.

Casagrande tem se mostrado resistente a aderir à candidatura Lula. Além de Moro, ele já recebeu também o pré-candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes.

A assessoria do governador afirmou que a reunião não representa apoio à pré-candidatura de Moro e é apenas uma cortesia ao ex-juiz. Um dos organizadores da pré-campanha de Moro, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) diz que o ex-juiz quer o apoio de Casagrande. "A pauta vai ser sobre apoio político", disse ele ao Estado de S. Paulo.

