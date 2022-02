Presidente do PSB mantém candidatura de França ao governo de SP depois de Lula garantir vitória de Haddad

No mesmo dia em que Lula afirmou que "Haddad vai ganhar o governo de São Paulo", o presidente do PSB saiu em defesa de França e garantiu sua candidatura edit

247 - No mesmo dia em que o ex-presidente Lula (PT) afirmou que o ex-ministro Fernando Haddad (PT) "vai ganhar o governo de São Paulo", o presidente do PSB, Carlos Siqueira, reafirmou a candidatura do ex-governador Márcio França (PSB).

O PT está em negociações com o PSB para definir quem será o candidato que unirá as duas siglas na disputa pelo governo de São Paulo. Márcio França admitiu que pode sair da campanha se, em "maio ou julho", Haddad ainda estiver com melhor desempenho nas pesquisas, mas nesta quarta-feira (9) reagiu à declaração de Lula e confirmou seu nome na disputa: "foguete não tem ré".

Ao Estado de S. Paulo, Siqueira disse: "o PT tem todo direito de escolher seu candidato. O PSB, também escolheu, será Márcio França".

