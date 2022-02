“Estudo feito em 2015 destacou 102 áreas de risco alto em Petrópolis”, afirma engenheiro

Apoie o 247

247 - O engenheiro geotécnico Luiz Carlos Dias de Oliveira, da Theopratique, afirmou nesta quinta-feira (17) que um estudo "feito entre 2015 e entregue no início de 2017 ratificou as 102 áreas de risco alto e muito alto no primeiro distrito de Petrópolis", uma região responsável por concentrar "60% da população petropolitana", nas palavras do analista. Segundo o estudo, mais de 15 mil casas estavam em área de risco alto ou muito alto. A entrevista foi concedida à CNN Brasil.

Mais de 115 pessoas morreram em consequência da tempestade em Petrópolis, que teve início na terça-feira (15). Também foram registrados mais de 115 desaparecimentos. Ruas foram evacuadas nesta quarta devido ao risco de novos deslizamentos.

De acordo com o especialista, a análise englobou a região do Alto da Serra e várias localidades, que incluem o Morro da Oficina. "Essa é uma das áreas de talvez o maior risco geológico e geotécnico no município de Petrópolis", disse.

"Além do diagnóstico, da identificação, e a hierarquização dessas áreas, ao final produzimos uma série de propostas, de ações estruturais e não estruturais, com estimativas de custos para desenvolvimento dessas ações. É um plano para iniciar ações em todas as áreas de risco alto e muito alto no município", complementou.

Segundo o engenheiro, "além das obras de contenção, é necessário que faça o controle urbano, além de um programa habitacional, tem que ter continuidade de programas habitacionais para acolher as pessoas de baixa renda".

"Certamente que se fosse feito pelo menos uma parte [do projeto] você mitigaria o risco nessa região e diminuiria o número de vítimas fatais", afirmou.

