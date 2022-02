Ruas em Petrópolis são evacuadas sob ameaça de deslizamento (vídeo)

Há risco de rolamento de pedras devido à tempestade no município da Região Serrana do Rio edit

247 - Moradores e lojistas da Rua Teresa, 24 de maio e rua Nova, em Petrópolis (RJ), estão deixando as proximidades dos locais devido ao risco de deslizamento em consequência de uma tempestade, que teve início na terça-feira (15).

Mais de 100 pessoas morreram e mais de 130 estão desaparecidas no município da Região Serrana do Rio.

A gestão do governador do Rio, Cláudio Castro, gastou apenas metade do previsto em orçamento no programa de prevenção e resposta a desastres.

O chefe do executivo fluminense disse que a junção da maior tempestade desde 1932, quando começaram a ser contabilizadas, com um déficit de obras, causaram o estrago na cidade de Petrópolis.

Um novo deslizamento provocou a evacuação de uma área no bairro 24 de Maio, em Petrópolis na tarde desta quinta-feira (17).

