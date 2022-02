Claudio Castro gastou apenas metade do previsto em prevenção de tragédias no RJ

Apenas 47% do valor previsto em orçamento para ser usado no ano passado neste setor foi gasto pelo governo do Rio de Janeiro edit

247 - Em meio a tragédia em Petrópolis após a tempestade de terça (15), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou nesta quarta-feira (16) que o temporal em Petrópolis uniu 'tragédia histórica' e 'déficit que realmente existe'.

No entanto, a sua gestão gastou apenas metade do previsto em orçamento no programa de prevenção e resposta aos desastres, segundo dados do governo do Rio de Janeiro. A informação é da Folha de S. Paulo

De acorco com o Portal Transparência, 47% do valor previsto em orçamento para ser usado no ano passado neste setor foi de fato gasto. Foram reservados R$ 192,8 milhões, contra um total de R$ 407,8 milhões de dotação inicial no orçamento.

Vale destacar que a baixa execução não tem relação com a crise financeira do estado. O governo compromissou 86% do total previsto no orçamento de 2022, segundo o portal.

Em nota, o governo não comentou a baixa execução do programa. Afirmou que "adquiriu e contratou mais de R$ 330 milhões em materiais e serviços para serem especificamente utilizados no Plano de Contingência para as chuvas de verão".

