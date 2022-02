Prefeitura de Petrópolis cria conta oficial para doações em dinheiro

Apoie o 247

Por Mariana Tokarnia - Repórter da Agência Brasil - A prefeitura de Petrópolis anunciou a criação de uma conta bancária para recebimento de doações às vítimas das fortes chuvas que afetam a cidade desde a última terça-feira (15). Até o momento, as autoridades contabilizam mais de 100 mortes e 134 desaparecidos com a tragédia.

Os recursos arrecadados serão utilizados para a compra de mantimentos, roupas, cestas básicas, materiais de higiene pessoal e outros itens de necessidade. A prefeitura reforça que só receberá doações em dinheiro por essa conta e pede que os brasileiros tenham cuidado para não caírem em golpes aplicados por pessoas em nome da prefeitura.

Para quem quiser colaborar com dinheiro, a conta, no Banco do Brasil, é: PMP Petropolis - S O S 2022, agência 0080, conta 96011-X, CNPJ 29.138.344/0001-43. Para fazer um PIX, a chave é o CNPJ.

A prefeitura da cidade também está recebendo doações no ginásio da Universidade Católica de Petrópolis (UCP), no Bingen. Equipes da prefeitura e voluntários estão atuando no local e recebendo itens de higiene pessoal, limpeza, brinquedos, alimentação, colchões, kit dormitório, entre outros. O ginásio da Universidade Católica de Petrópolis fica localizado na Rua Ministro Lúcio Meira, a poucos metros do pórtico do Bingen, na entrada da cidade.

Na última terça-feira (15) uma tempestade causou destruição em diversas localidades, com transbordamento de rios, deslizamentos de encostas e alagamentos. Mais de 100 pessoas morreram em decorrência da tragédia que afetou a cidade da região serrana do Rio de Janeiro.

Desde o desastre, além da prefeitura, diversas entidades vêm anunciando canais para ajudar a população atingida.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) criou a campanha Firjan SESI Solidariedade – SOS Petrópolis com o objetivo de atender a população e empresas vítimas da tragédia no município.

As contribuições podem ser feitas através da seguinte conta: Firjan SESI Solidariedade, do Banco do Brasil, pela agência: 3309-X, conta: 6641-9, CNPJ: 03.851.171/0001-12 - SESI, chave PIX: [email protected]

Segundo a entidade, o recurso será utilizado para a compra de itens que estão sendo demandados diretamente por autoridades locais, garantindo atendimento às necessidades específicas emergenciais.

As empresas que queiram contribuir e precisem de termos jurídicos específicos podem entrar em contato através dos seguintes canais: (21) 9 9925-0363 (WhatsApp) / [email protected] Esses canais também podem ser acionados por empresas que desejem doar materiais diversos.

No município do Rio de Janeiro, o MetrôRio, em parceria com o governo estadual, recebe donativos nas estações Pavuna, Central, Carioca, Largo do Machado e Jardim Oceânico para apoiar a campanha de arrecadação, promovida pela Secretaria de Estado de Transportes. Entre os itens solicitados estão água mineral, roupas e material de higiene e de limpeza.

Para contribuir, basta depositar as doações na caixa localizada próximo à sala da segurança e identificada com o nome da campanha, em cada uma das estações participantes. A campanha vai até a próxima quinta-feira (24). Os donativos serão entregues à Secretaria de Transportes para o encaminhamento às famílias de Petrópolis.

Também no Rio, escolas particulares se mobilizam para ajudar vítimas da tragédia de Petrópolis.

Os centros de ensino estão arrecadando material de higiene pessoal e limpeza, máscaras e álcool em gel. As doações devem ser feitas nas próprias escolas. Cada unidade tem um horário específico de funcionamento e um prazo para o recebimento dos itens.

Confira os pontos de coleta:

Colégio Ao Cubo -

• Rua Professor Gabizo, 334 · Tijuca. Tel.: (21) 2575-5537

• R. Bambina, 126 - Botafogo. Tel.: (21) 2537-0434

• Av. Rodolfo Amoedo, 333 - Barra da Tijuca. Tel.: (21) 3993-2230

Colégio Matriz Educação

• Bangu - Rua Agrícola, 318

• Campo Grande - Rua Professor Gonçalves, 41

• Duque de Caxias - Rua Marcílio Dias, 113 – Jardim 25 de Agosto

• Nova Iguaçu - Rua Humberto Gentil Baroni, 189

• Rocha Miranda - Rua dos Topázios, 375

• São João de Meriti - Rua Coronel Henrique da Fonseca, 228

• Taquara - Rua Padre Ventura, 200

Escola Sunny Days

• R. Lopes da Cruz, 176 - Méier. Tel.: (21) 97452-7104

Escola Bom Tempo

• R. Barão de Lucena, 103 - Botafogo. Tel.: (21) 2239-2449