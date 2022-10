Haddad: 'se abstenção for baixa, não haverá disputa presidencial'

Apoie o 247

247 - O candidato ao governo do estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou neste domingo (2) que, se a abstenção nesta eleição for baixa, não haverá segundo turno na disputa presidencial. "A gente quer que a abstenção seja baixa, que as pessoas valorizem o que nos conquistamos desde os anos 80, que é o direito de votar", disse o petista a jornalistas depois de votar em uma escola na zona sul da capital paulista.

Sem falar o nome de Jair Bolsonaro (PL), Haddad afirmou que "o adversário tentou barrar até o ônibus para pessoas de baixa renda" para aumentar o nível de abstenção. "Imagina você sonegar transporte público no dia da democracia, isso é uma maldade que não tem precedente na história", continuou Haddad.

A campanha de Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para limitar a decisão de garantir que as prefeituras mantenham as frotas de ônibus em níveis normais neste domingo. O TSE não atendeu o pedido.

Intenções de voto

A pesquisa Datafolha, divulgada nesse sábado (1), mostrou Haddad na liderança, com 39% dos votos válidos. O levantamento apontou o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

