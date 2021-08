Justiça revoga prisão preventiva e determina soltura de Paulo Galo

O Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a prisão preventiva do ativista e entregador, um dos autores do incêndio da estátua do Borba Gato em São Paulo, que estava preso desde o dia 28 de julho edit

247 - A Justiça de primeira instância revogou a prisão preventiva de Paulo Lima, conhecido como ‘Galo’, um dos autores do incêndio na estátua de Borba Gato , na zona sul de São Paulo, no dia 24 de julho. Ele é um dos integrantes do grupo Revolução Periférica, que assumiu a autoria do ato.

Na última sexta-feira (6), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) havia decidido manter a prisão do ativista. Com isso, a liminar que determinou a soltura perdeu a validade. Paulo Galo está preso desde 28 de julho.

Além de Galo, também tiveram a prisão revogada o motorista Thiago Vieira Zem, dono do veículo em que os pneus usados no incêndio foram transportados, e o motorista Danilo Silva de Oliveira (Biu), que também assumiu participação no ato, mas nega ter ateado fogo nos pneus.

Em sua decisão, o juiz Eduardo Pereira Santos Júnior sustenta que “os acusados residem na comarca, constituíram defesa e colaboraram com a investigação” e que “eventual móvel político não interessa neste momento à Justiça Criminal”. O magistrado acrescenta ainda que “não há como se presumir que a soltura dos réus traga danos à ordem pública, prejudique a instrução criminal ou frustre a aplicação da lei penal”.

Confira a decisão:

