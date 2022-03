Reitor da Uerj, Ricardo Lodi renuncia ao cargo para disputar eleição

Apoie o 247

247 - Com a Concha Acústica Marielle Franco lotada, o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Lodi, recém-filiado ao PT, comunicou seu afastamento do cargo na tarde dessa quarta-feira (30), durante a realização do Encontro Internacional Democracia e Igualdade. Ele disputará uma vaga na Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito na presença de mais de 10 mil pessoas, entre estudantes, professores, representantes de entidades sindicais, partidos políticos e sociedade civil, que acompanhavam a palestra do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre "O futuro da América Latina".

"Quero dizer ao Lula que a última vez que veio aqui, a Uerj era outra. Nós conseguimos reverter esse quadro com a ajuda de muita gente, fizemos aquilo que chamamos de pequena revolução, que teve como elemento central as políticas de assistência estudantil e permanência", afirmou Lodi.

"Apesar de todos esses avanços, a gente precisa entender que a Uerj não é uma ilha, e que nos precisamos avançar em defesa da nossa democracia. Por isso, estou renunciando ao meu mandato como reitor depois de um ano e nove meses para me colocar à disposição desse projeto de resgate da democracia, da justiça social e da educação brasileira", complementou.

Durante o discurso, Lodi lembrou dos avanços realizados nesses dois anos e três meses de gestão, apesar das dificuldades enfrentadas em função da pandemia de Covid-19, quando a Uerj se tornou referência por meio do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe) no tratamento da doença e das sequelas da mesma, da Policlínica Piquet Carneiro (PPC) com mais de 80 mil testagens realizadas e do Posto de Vacinação do Maracanã, que imunizou cerca de 85 mil pessoas.

Lula

O ex-presidente pediu aos presidentes Vladimir Putin (Rússia), da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (Ucrânia), Joe Biden (Estados Unidos) e líderes europeus que "parem com essa guerra".

Em seu pronunciamento, Lula também criticou as privatizações durante o governo Jair Bolsonaro e prometeu "abrasileirar o preço das coisas".

O ex-presidente criticou o uso da bandeira do Brasil e da camisa da seleção brasileira por Bolsonaro em algumas ocasiões. De acordo com o petista, o seu adversário faz uso desses objetos porque "não tem uma bandeira" favorável ao povo.

