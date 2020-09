Universidade desmente currículo de Filipe Sabará, do Partido Novo

247 - O candidato suspenso pelo partido Novo à Prefeitura de São Paulo, Filipe Sabará, mentiu sobre seu currículo. Ele nunca fez curso de pós-graduação de Gerente de Cidades, da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), conforme a instituição afirmou ao Estado de S. Paulo.

O ex-candidato e dirigentes do partido vinham brigaram por dados “errados” na declaração de bens à Justiça Eleitoral. Sabará inicialmente declarou uma relação de R$ 15 mil, retificada para R$ 5 milhões. Ele, além disso, é apoiador do bolsonarismo e elogiou o ex-prefeito Paulo Maluf.

Ele, porém, não é o primeiro integrante do Novo a mentir no currículo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também mentiu ao dizer que é mestre em direito público pela Universidade Yale.