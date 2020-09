Candidato do Novo em SP corrige ‘erro’ em declaração de bens de R$ 15 mil para R$ 5 milhões

247 - O candidato à prefeitura de São Paulo pelo Novo, Filipe Sabará, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido de retificação da declaração de bens feita anteriormente.

Ele corrigiu a declaração de R$ 15.686 em bens para R$ 5,1 milhões, divididos entre ações de uma empresa de cosméticos (R$ 5 milhões), aplicações e valores em conta.

A correção ocorreu após críticas de filiados ao partido. Filipe é herdeiro do Grupo Sabará, fabricante de cosméticos com faturamento acima de R$ 200 milhões nos últimos anos.

