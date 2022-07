Criticada, Polícia Civil do Paraná reafirma ausência de motivação política no assassinato de Arruda por bolsonarista

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Paraná emitiu nota neste domingo (17) reafirmando, segundo o jornal O Globo, a ausência de motivação política no assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho.

Guaranho tomou conhecimento de uma festa de aniversário promovida por Arruda com temática do PT. Após discutir com o petista, Guaranho invadiu o local da festa gritando "aqui é Bolsonaro" e assassinou o guarda.

Segundo a polícia, o indiciamento, "além de estar correto, é o mais severo capaz de ser aplicado ao caso", diz o texto.

A nota diz não ser possível classificar o episódio como crime político, dada a revogação da Lei de Segurança Nacional, substituída pela Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito.

A polícia ainda garante que a conclusão do inquérito se deu de maneira técnica. "Opiniões ou manifestações políticas estão fora de suas atribuições expressas na Constituição".

