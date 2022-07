Vigilante diz que ouviu bolsonarista Jorge Guaranho gritar 'aqui é Bolsonaro' antes de matar o petista Marcelo Arruda

Ela disse não ter ouvido música pró-Bolsonaro vindo do carro de Guaranho e afirmou que a esposa do bolsonarista aparentava estar assustada edit

247 - Uma vigilante que trabalhava na região onde o guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos em uma festa com temática petista disse em depoimento à Polícia Civil ter ouvido um grito de "aqui é Bolsonaro" e, em seguida vários disparos. A informação é do g1.

Quem gritou foi o policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, que disparou contra Arruda. O petista, por sua vez, revidou. Segundo o advogado da família de Arruda, ele evitou que um massacre ocorresse naquela noite.

"Ela relatou que avistou este veículo saindo bruscamente do local, o que causou estranheza. Disse que após certo tempo viu o mesmo veículo se aproximando em alta velocidade, sendo que teve que jogar sua motocicleta para o lado, pois percebeu que o condutor do automóvel não iria parar", diz o relatório sobre o depoimento. O veículo em questão era o de Guaranho.

A testemunha contou que viu Guaranho entrando rapidamente no local da festa aos gritos de "aqui é Bolsonaro" e palavras de baixo calão.

Ela negou ter ouvido qualquer música vinda do carro de Guaranho e relatou que a esposa do bolsonarista aparentava estar assustada. Há relatos de que Guaranho se aproximou do local da festa com o aparelho de som do carro tocando músicas pró-Bolsonaro.

Apesar das evidências, a polícia descartou que o crime tenha tido motivação política.

