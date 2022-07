Caso Arruda: Gleisi pede punição 'não só para quem apertou o gatilho, mas também para quem o estimulou'

A presidente do PT se refere a Jair Bolsonaro, apontado como o grande incentivador do ódio e da violência política no país edit

247 - No dia em que ocorre uma manifestação em Foz do Iguaçu (PR) pedindo justiça pelo assassinato do guarda municipal e tesoureiro petista Marcelo Arruda, morto a tiros pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), pediu no Twitter punição não só ao autor do crime, mas também a quem "estimula esse comportamento".

"Em Foz do Iguaçu ato em memória do companheiro Marcelo Arruda, pela paz, pela Justiça. O ódio e a intolerância não podem ser instrumentos da política. A punição não pode ser somente para quem apertou o gatilho mas também para quem estimula esse comportamento", escreveu.

Gleisi se refere a Jair Bolsonaro (PL), apontado como grande incentivador do ódio, da intolerância e violência política no país.

