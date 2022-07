"Não é possível um país dar certo quando um presidente estimula brigas e ódio", diz Lula

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) afirmou neste domingo (17), em mensagem no Twitter, que "não é possível um país dar certo quando um presidente estimula brigas e o ódio", em referência a Jair Bolsonaro (PL).

"Quero mostrar que é possível cuidar do povo brasileiro e governar com carinho", acrescentou o petista, pré-candidato a retornar ao Palácio do Planalto.

Declaração vem após diversos casos de intolerância política serem registrados no país, o mais grave deles o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho.

