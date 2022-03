Eduardo Leite evita comentar possível desistência de Doria: "não é oficial"

Movimento de Doria é visto como estratégia para conseguir apoio da cúpula do PSDB e barrar a pretensão presidencial de Leite, que perdeu as prévias mas articula uma candidatura edit

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi questionado nesta quinta-feira (31) sobre a possível desistência do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de concorrer à Presidência da República.

O gaúcho evitou comentar: "eu não tenho nenhuma manifestação a respeito de algo que não é oficial".

A desistência de Doria, de acordo com Leite, "ainda está em caráter de especulação".

Leite pode ser o principal responsável pelo movimento de Doria, já que o governador paulista tem se sentido ameaçado pelo colega dentro do partido, que vislumbra se candidatar a presidente. Em novembro de 2021, eles disputaram prévias internas, que definiram Doria como candidato do PSDB. Leite não se mostra convencido da vitória de Doria e renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, acendendo um sinal de alerta.

Suspeita-se que Leite queira passar Doria para trás e assumir a candidatura tucana ao Palácio do Planalto. O governador de São Paulo, então, ameaça desistir da campanha e força a cúpula do PSDB a bater o martelo sobre quem será o candidato. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, já emitiu nota reafirmando que Doria é quem representará os tucanos na disputa presidencial.

