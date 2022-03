Com ameaça de desistência, Doria consegue declaração de apoio do presidente do PSDB à sua candidatura

"O candidato do PSDB é o João Doria. As prévias serão respeitadas. Não haverá contestação", diz nota assinada por Bruno Araújo edit

247 - O movimento do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ameaçando desistir de sua candidatura a presidente da República já surtiu efeito.

Em busca de uma manifestação de apoio por parte da cúpula do PSDB, partido onde o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), vinha crescendo e ameaçando o nome de Doria, o governador paulista ameaça trocar a candidatura ao Palácio do Planalto pelo governo de São Paulo.

O movimento forçou o presidente do PSDB, Bruno Araújo, a emitir nota pública reafirmando que "o candidato a presidente da República do PSDB é o governador do estado de São Paulo, João Doria, que foi escolhido democraticamente em prévias nacionais realizadas em novembro de 2021".

"As prévias serão respeitadas pelo partido. O governador tem a legenda para disputar a Presidência da República e não há, nem haverá, qualquer contestação à legitimidade de sua candidatura pelo partido. Aproveito a oportunidade para reafirmar o compromisso do PSDB com o processo democrático brasileiro. O PSDB é consciente de seu protagonismo em contribuir com o fim da polarização hoje existente no país", concluiu Araújo.

