Crise no PSDB se aprofunda e Rodrigo Garcia avisa Doria que desistirá de ser candidato a governador de SP

O vice-governador ficou insatisfeito com a decisão de Doria de desistir da candidatura a presidente, permanecendo, assim, no comando da gestão estadual edit

247 - Irritado com a decisão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de desistir da candidatura à Presidência da República, o vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), avisou o colega que também fará um recuo e não disputará o governo do estado neste ano, segundo a Folha de S. Paulo.

A jornalista Vera Magalhães, do jornal O Globo, afirma que aliados de Garcia já ameaçam Doria. Caso ele desista mesmo de concorrer ao Palácio do Planalto, eles promoverão o impeachment do governador "em tempo recorde".

Doria ainda não anunciou oficialmente sua desistência. A previsão é de que ele torne sua decisão pública ainda nesta quinta-feira (31).

