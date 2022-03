Doria cancela agenda desta quinta; Palácio dos Bandeirantes avisa que ele fará “pronunciamento”

Apoie o 247

247 - Um comunicado oficial do Palácio dos Bandeirantes no início da manhã desta quinta-feira (31) aponta para a desistência de João Doria da candidatura presidencial . Toda a agenda do governador foi cancelada e está marcado um “pronunciamento” às 16h, no palácio, durante o 4º Seminário Municipalista.

“AGENDAS CANCELADAS - AVISO DE PAUTA*

Ao contrário do previsto anteriormente, o Governador de São Paulo João Doria não irá mais até o Edifício-Monumento do Novo Museu do Ipiranga, ao Parque da Cidadania em Heliópolis e à B3. Apenas essa agenda da B3 está mantida, mas sem a presença dele.

Está confirmada a participação do governador apenas no 4º Seminário Municipalista que acontece hoje no Palácio dos Bandeirantes, às 16h, quando ele fará um pronunciamento que poderá ser acompanhado presencialmente pela imprensa.”

Segundo a Folha de S. Paulo, Doria se sente abandonado pelo partido e este seria o motivo de sua desistência. Ele ainda se mostra insatisfeito com a tentativa do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de sabotar sua candidatura para ser ele o presidenciável tucano. O anúncio de desistência pode ser, porém, uma tentativa de forçar a cúpula do PSDB a expressar apoio a seu nome.O governador planeja apoiar Garcia para o governo do estado, abrindo mão da reeleição. Aliados ainda tentam demovê-lo da ideia. Garcia, por sua vez, se irritou com a decisão de Doria, já que agora ele não poderá assumir o controle do governo paulista.

