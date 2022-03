Desistência de Doria abre guerra no PSDB e aliados de Garcia prometem 'impeachment em tempo recorde'

Desistência de Doria impacta diretamente no futuro de seu vice, que assumiria a gestão estadual para concorrer ao governo do estado edit

Apoie o 247

ICL

247 - A decisão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de desistir de sua candidatura à Presidência da República abriu uma "guerra" dentro do partido, informa Vera Magalhães, do jornal O Globo. Aliados do vice de Doria, Rodrigo Garcia (PSDB), prometem promover o impeachment do governador "em tempo recorde" na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) se ele permanecer no cargo.

A candidatura presidencial de Doria o obrigava a deixar o governo do estado para iniciar a campanha. A administração paulista, portanto, ficaria sob as mãos de Garcia. Com o recuo, porém, Garcia permanecerá sem o controle do governo, o que irritou o vice e seus aliados.

Doria ainda não anunciou oficialmente sua desistência. A previsão é de que ele torne sua decisão pública ainda nesta quinta-feira (31).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Seria uma carnificina a céu aberto no Estado que os tucanos governam desde 1995 ininterruptamente — na verdade, a única seção em que o PSDB ainda é de fato um partido grande", escreve Vera Magalhães.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE