Gleisi: 'Adriano Pires na Petrobrás mostra o viés antipovo do governo Bolsonaro'

De acordo com presidente do PT, "em ano eleitoral", a administração federal "vai fazer de tudo pra tentar mostrar que o governo não é antipovo" edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o anúncio do governo Jair Bolsonaro por conta da indicação de Adriano Pires como novo presidente da Petrobrás - o economista já defendeu a privatização da empresa como solução para evitar o aumento nos preços dos combustíveis. De acordo com a parlamentar, "em ano eleitoral, a administração federal "vai fazer de tudo pra tentar mostrar que o governo não é antipovo".

"Novo presidente da Petrobras é 'consultor' que sempre defendeu entrega do pré-sal aos estrangeiros. Chega de intermediários! A Petrobras agora é deles. Que triste!", escreveu a parlamentar no Twitter.

"Bolsonaro troca de novo presidente da Petrobras só pra fingir que vai mudar política de preços. Em ano eleitoral vai fazer de tudo pra tentar mostrar que o governo não é antipovo. Não adianta, não enfrenta o rentismo. Já era Jair, a culpa da gasolina a R$ 8 e R$ 150 o botijão é sua", acrescentou.

