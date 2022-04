Gleisi cita gastos milionários e diz Bolsonaro conseguiu destruir as Forças Armadas

A presidente nacional do PT citou despesas milionárias com produtos e alimentação para o Exército e disse que "essa farra com dinheiro público é criminosa" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse, nesta terça-feira (12), no Twitter que Jair Bolsonaro diminuiu a credibilidade das Forças Armadas por causa de gastos milionários com produtos e alimentação caros e pagos com dinheiro da população. A parlamentar fez a postagem após a informação de que o Exército comprou 60 próteses penianas com recursos públicos, ao custo de R$ 3,5 milhões.

"Graças às leis acesso à informação e transparência, ficamos sabendo dos gastos imorais das Forças Armadas com carnes, salmão, viagra e remédio pra calvice. Até isso Bolsonaro destruiu, uma instituição que tinha credibilidade. Essa farra com dinheiro público é criminosa", escreveu a parlamentar no Twitter.

Entre fevereiro de 2021 e o mesmo período de 2022, o Ministério da Defesa comprou R$ 56 milhões em filé, picanha e salmão para Forças Armadas (FFAA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As FFAA também aprovaram a compra de 35 mil unidades de viagra, remédio conhecido para tratar disfunção erétil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pasta da Defesa também fez a aquisição de Minoxidil e Finasterida, os dois principais meios de combater a calvície masculina. Foi um gasto de R$ 2,1 mil empenhados entre 2018 e 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Graças às leis acesso à informação e transparência, ficamos sabendo dos gastos imorais das Forças Armadas com carnes, salmão, viagra e remédio pra calvice. Até isso Bolsonaro destruiu, uma instituição que tinha credibilidade. Essa farra com dinheiro público é criminosa. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 12, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE