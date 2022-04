Forças Armadas aprovam compra de 35 mil unidades de viagra

Apoie o 247

247 - As Forças Armadas aprovaram a compra de 35 mil unidades de um remédio que é conhecido para tratar disfunção erétil, chamado popularmente de viagra, com a justificativa de que o medicamento será utilizado para tratamento de pacientes com Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), informa a coluna da jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo.

De acordo o deputado federal Elias Vaz (PSB-GO), que fez a denúncia e pediu informações ao Ministério da Defesa, às informações, disponíveis no Portal da Transparência e do Painel de Preços do governo federal, mostram que os processos de compra foram homologados em 2020 e 2021 e seguem válidos neste ano. Unidades ligadas aos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica realizaram oito pregões cada.

O maior lote de Viagra será destinado à Marinha: 28.320 comprimidos, Exército com cinco mil comprimidos e outros dois mil para Aeronáutica.

Marinha e a Aeronáutica informaram que as licitações visam o tratamento de pacientes com Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), " uma doença grave e progressiva que pode levar à morte”. O Exército não respondeu.

