Maria do Rosário: “Este é um governo moribundo e de corruptos, é um governo no fim” (vídeo)

247 - “Este é um governo moribundo, é um governo no fim, é um governo de corruptos. Tem ainda uma maioria aqui, mas não se sabe por quanto tempo”, afirmou a deputada Maria do Rosário nesta terça-feira (29) na CCJ da Câmara, durante a votação dos destaques do PL 490/07, que altera o processo de demarcação de terras, retira direitos de povos originários e abre à exploração das terras para agronegócio e mineradoras.

Nesta quarta (30), o Supremo Tribunal Federal (STF) pode decidir, em definitivo, se a tese do marco temporal se aplica ou não à demarcação de territórios indígenas. Durante a votação, a parlamentar lembrou ainda que o governo ao aprovar a matéria cobra um preço alto pela votação do Projeto de Lei. “Aqui o preço é a vida das comunidades indígenas”, lembrou a Maria do Rosário.

“Nós veremos um Bolsonaro e seus apoiadores serem condenados pelo tribunal internacional e pelas cortes aqui”, disse Maria do Rosário ao defender o impeachment de Bolsonaro, citando ainda o genocídio e as denúncias feitas pelo deputado Luís Miranda (DEM-DF), durante a sessão da CPI da Covid, na última sexta-feira (25).

O governo faz uma ofensiva para tentar aprovar de uma vez por todas o PL na Câmara. Mas tem encontrado resistência da oposição. Na última quarta-feira (23), em meio a repressão da Polícia Militar do Distrito Federal e a protestos dos povos indígenas, que estão acampados em Brasília, a CCJ aprovou o texto base da proposta.

A Câmara tem sido palco do desmonte do Estado e dos direitos adquiridos pela cidadania. Mas tb tem sido um espaço de resistência a este governo corrupto e genocida, e q hj faço junto com meus colegas da oposição, de forma presencial. Basta de destruição de direitos. #PL490NÃO

