PM de Brasília volta a atacar indígenas com grande violência (vídeos)

Povos indígenas são atacados mais uma vez pela PM-DF em protesto contra mudanças no Estatuto do Índio em análise pela CCJ da Câmara

247 - Os indígenas foram agredidos com extrema violência por policiais do DF nesta terça-feira (22) em frente ao Congresso (assista aos vídeos). Os povos indígenas protestam contra mudanças no Estatuto do Índio analisadas pela CCJ da Câmara. É o segundo ataque em poucos dias - o primeiro aconteceu dia 17.

Na semana passada, indígenas e policiais militares do Distrito Federal entraram em confronto, em frente à sede da Funai, na Asa Sul.

Os índios usaram pedras e flechas para enfrentar a polícia depois que o presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Augusto Xavier da Silva, se recusou a recebê-los.

Numa cena dramática é possível ver um grupo de indígenas resgatando um índio ferido no confronto:

Uma cena dramática da violência policial contra os indígenas nesta terça-feira (22) Brasília. pic.twitter.com/Mk2qsyINFt — Brasil 247 (@brasil247) June 22, 2021

.

Repressão brutal da PM de Brasília aos indígenas neste terça-feira (22). É o segundo ataque, o primeiro há uma semana, no dia 17 pic.twitter.com/cu2CizBBjX — Brasil 247 (@brasil247) June 22, 2021

Um absurdo a violência e a forte repressão aos povos indígenas que estão mobilizados em Brasília no acampamento #LevantePelaTerra para impedir o #PL490NÃO. pic.twitter.com/hvr0F1jPa1 June 22, 2021

Covardia em Brasília. Filmei do meu gabinete no anexo 4 . Índios contra a grilagem e mineração predadora do #PL490Nao

Tira da pauta e pára o massacre @ArthurLira_ pic.twitter.com/BExC5HPspM — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) June 22, 2021

