Luis Miranda deixa claro que irmão gravou conversa e que ela aparecerá: Bolsonaro "não é maluco de mentir assim" (vídeo)

"Ele não vai mentir. Ele não é maluco", afirmou o deputado Luis Miranda (DEM-DF) ao relacionar Jair Bolsonaro com o esquema de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin. Ao ser questionado se o irmão Luis Ricardo Miranda pode ter gravado uma conversa com Bolsonaro, o parlamentar disse que "na hora certa tudo pode aparecer" edit

247 - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) insinuou existir uma gravação sobre uma reunião com Jair Bolsonaro, que, segundo o parlamentar, teve um secretário responsável por receber mensagens no WhatsApp com alertas sobre corrupção no Ministério da Saúde envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin. "Ele não vai mentir. Ele não é maluco", disse Miranda ao Congresso em Foco. "Ele deve ter um pouquinho de juízo. Ele não vai me fazer acabar com a minha vida política e com a dele mostrando algo que eu não quero mostrar. Não estou mentindo", afirmou.

Ao ser questionado se o irmão Luis Ricardo Miranda pode ter gravado uma conversa com Bolsonaro, o congressista relatou que "na hora certa tudo pode aparecer". O parente do parlamentar é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e disse ter sido pressionado dentro da pasta para agilizar a aquisição da vacina indiana.

Luís Miranda insinuou que existe uma gravação da reunião que teve com o presidente pic.twitter.com/0IK0AGguwr June 28, 2021

A CPI da Covid também apura denúncias de superfaturamento na aquisição do imunizante. O valor da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante. Outro detalhe é que a compra do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário, a empresa Precisa, sem vínculo com a indústria de vacina.

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, Fabiano Contarato e Jorge Kajuru apresentaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro por prevaricação.

Principal denunciante do esquema junto com o irmão, o deputado Luís Miranda acionou a Polícia Federal alegando ter recebido ameaças de morte.

